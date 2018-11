Genoa, Juric: «Sono tranquillo e penso alla squadra»

«Sono tranquillo». Ivan Juric alla vigilia della sfida contro il Napoli è pronto, nonostante l'annunciata contestazione dei tifosi e una panchina a rischio dopo la pesante sconfitta contro l'Inter. «Sapevo che il calendario sarebbe stato duro - ha ammesso - e credo che sarebbe stato così per qualsiasi altra squadra. Non abbiamo fatto bene, ma la squadra secondo me è migliorata sul piano del gioco, dell'intensità e del coraggio. Partita contro l'Inter esclusa abbiamo fatto bene tante altre cose. La contestazione? In questi giorni mi sono isolato totalmente non mi interessa altro, ho pensato solo alla squadra». Di fronte un Napoli da scudetto. «Il livello delle prime tre, Juventus, Napoli e Inter, si è alzato in questa stagione. Questo Napoli dà pochi punti di riferimento e sfrutta bene gli spazi. È una squadra più imprevedibile rispetto a quella di Sarri». Genoa pronto comunque con un Piatek in gran forma. «Lasciarlo in panchina con l'Inter era la scelta giusta, alla luce delle tre partite in una settimana. Ora è pronto e sa che ci sono momenti in cui la butti sempre dentro, altri meno. Da parte nostra vogliamo metterlo in condizione di fare gol prima possibile e non solo lui ma anche Kouamé»

