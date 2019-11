Genoa, Motta: «Con l'Udinese come una finale»

Recuperati Lerager e Pajac, Thiago Motta si prepara alla sfida con l'Udinese consapevole delle difficoltà nell'affrontare una formazione che ha appena esonerato il proprio tecnico. «Sarà una gara difficile ma la affronteremo come le altre due affrontate da quando sono qui. Sarà come una finale e servirà la mentalità da Genoa - ha spiegato Motta - . L'esonero di Tudor? Sarà uno stimolo in più per la nostra squadra. Noi daremo il duecento per cento anche perché di fronte troveremo una formazione che sino alla scorsa settimana aveva la miglior difesa del campionato e poi in due partite è successo quello che è successo. Dovremo stare attenti perché troveremo una squadra di qualità e dobbiamo essere preparati». La sconfitta nel recupero contro la Juventus non ha però lasciato strascichi nel Genoa, che vuole ripartire subito. «Il nostro morale è altissimo, sia per la prestazione collettiva e individuale con la Juve, al di là del risultato, che per la vittoria contro il Brescia. Ma il passato va messo da parte e dobbiamo pensare alla gara di domani che è quella che conta. Ora dobbiamo continuare sulla stessa strada intrapresa, lavorando da squadra, uniti uno per l'altro. Così facendo possiamo fare delle belle cose». Motta naturalmente non anticipa nulla in merito alle scelte di formazione. «Turn Over? Perché no? Ma cercherò di mettere quei giocatori che in questo momento possano portare qualcosa in più alla squadra e che staranno meglio domani. L'importante è che tutti quelli che entreranno in campo diano il massimo per loro e per i compagni perché con questa strada andremo lontano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA