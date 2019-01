Genoa, Perinetti: «Per Piatek si decide nelle prossime 48 ore»

«Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e ci siamo lasciati che dopo la partita di oggi avremmo fissato un nuovo appuntamento per decidere le sorti di Piatek, del passaggio o meno. Ognuno ha posto sul tavolo le sue problematiche, credo che nelle prossime 48 ore si arriverà a una conclusione, nell'uno o nell'altro modo». È il chiarimento sul possibile passaggio al Milan dell'attaccante polacco del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ospite di 'Radio anch'io sport' su Rai Radio1. «Capisco il dispiacere dei tifosi, ma questo è il sistema calcio in questo momento. Il discorso è molto difficile, il Genoa ha scommesso su tanti giovani che propone in campo ai tifosi e poi hanno ambizioni e anche tentazioni -prosegue il dirigente rossoblù-. Il nostro dubbio nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione è che se diciamo no che Piatek ci rimane. I giocatori hanno anche delle ambizioni, se a un calciatore gli si dice di non andare in una società più grande dove guadagna 4-5 volte di più, che giocatore ci lascia?». «Cutrone e Piatek sono due giocatori che per caratteristiche possono coesistere. Cutrone in Primavera giocava esterno. L'uno è un giocatore che svaria molto, l'altro è più un giocatore d'area anche se attacca bene la profondità e si sa muovere. Poi in una società importante avere alternative è importante. Gattuso credo possa trovare le soluzioni per farli coesistere», conclude.

