Genoa-Lazio ore 18, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ha iniziato la seconda fase della preparazione in vista del prossimo campionato. I ragazzi di mister Sarri alzano il livello delle amichevoli e oggi, a Grassau, affronteranno il Genoa di mister Blessin. Una partita attesa dai tifosi che vorranno vedere all'opera la squadra biancoceleste dopo l'ottimo ritiro di Auronzo di Cadore. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni e dove sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva e in streaming

Genoa-Lazio probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Martinez, Badelj, Bani, Coda, Ekuban, Frendrup, Gudmundsson, Hefti, Pajac, Portanova, Vogliacco. All. Blessin

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere Genoa-Lazio in tv e streaming

Sono diverse le possibilità per i tifosi che vorranno vedere la partita in diretta. Il match, per motivi di sicurezza, sarà infatti disputato a porte chiuse ecco perché soltanto attraverso la tv sarà possibile seguire la partita. Ill match, con fischio di inizio fissato alle 18 presso il campo dell'Das Achental Resort, sarà visibile su Dazn, Helbiz Live e Lazio Style Channel (canale 233 di Sky).