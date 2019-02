Genoa, Prandelli: «Pronti ad un finale di stagione importante»

Le assenze della Lazio contro la voglia di vincere del Genoa. Così Cesare Prandelli presenta la sfida che andrà in scena domani al Ferraris. «Non mi piace che si parli solo delle assenze della Lazio - ha detto Prandelli -. Io domani guarderò molto il nostro atteggiamento, il nostro modo di interpretare la partite. Voglio vedere una squadra non solo arrembante ma coraggiosa, una squadra che vuole fare la partita, che vuole vincere la gara». Reduce dalle rimonte con Empoli, Sassuolo e Bologna il Genoa cerca ancora la prima vittoria casalinga del 2019. «Vogliamo fare una grande prestazione per iniziare questo finale di stagione in maniera veramente importante e noi siamo pronti - ha proseguito Prandelli -. Per farlo serve mantenere equilibrio durante la gara. Vogliamo far ritornare il Ferraris un fortino che può incutere paura agli avversari. La Lazio? Parliamo di una delle 4/5 squadre più forti del campionato, strutturata per giocare campionato, Europa League e Coppa Italia. Una squadra forte ormai da anni e anche se dovesse cambiare ha giocatori che possono dare mille garanzie. Immobile ad esempio è sempre temibile, una punta che non da riferimenti. Noi dovremo essere bravi a togliergli la profondità». Al rientro Romero e Rolon, per una volta il tecnico rossoblù avrà problemi di abbondanza a centrocampo. «Tutti devono essere pronti, quando hai 15/16 giocatori possibili titolari che possono mettermi in difficoltà vuol dire che siamo sula buona strada».

