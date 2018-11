Genoa, Juric in bilico: Preziosi cerca Nicola

Potrebbe costare molto cara a Ivan Juric la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Il tecnico croato, subentrato a Davide Ballardini lo scorso 9 ottobre, resta sotto osservazione per i deludenti risultati: solo due i punti conquistati nelle ultime cinque partite. Il presidente Preziosi, irritato ancora per la panchina di Piatek a San Siro (è entrato solo al 51'), prenderà una decisione entro domani. Tra i possibili sostituti Davide Nicola, in pole, Zeman e Prandelli. L'ex allenatore del Crotone è stato contattato anche dall'Udinese, impegnata oggi alle 15 contro l'Empoli, e dal Bologna che oggi incontrerà il Chievo di Ventura. © RIPRODUZIONE RISERVATA