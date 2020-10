Genoa-Inter, i voti: il solito Lukaku, Barella indispensabile. Eriksen non incide

GENOA

Perin 6: incolpevole sui gol

Bani 6,5: riduce al minimo il potenziale di Lukaku nei primi 45 minuti. Gol a parte, nel complesso un’ottima prestazione

Zapata 6: dirige bene la difesa nel primo tempo ma sullo 0-2 non blocca la sponda di Ranocchia

Goldaniga 6; non riesce a fermare Lukaku nell’uno contro uno che determina lo 0-1, per il resto se la cava più che egregiamente

Ghiglione 5,5: ha una buona chance a fine primo tempo e la spreca, regge il confronto con Perisic

Behrami 6: ci mette energia e voglia, rompe molte trame nerazzurre (dal 15’ st Radovanovic 5: invisibile)

Badelj 6: cerca di dare equilibrio, non sempre ci riesce (dal 15’ st Zajc 5,5: poco presente nel vivo del gioco)



Rovella 6,5: carattere da vendere in quantità industriale (dal 39’ st Melegoni)

Czyborra 5: soffre Darmian in fase di contenimento, si vede poco o nulla in proiezione offensiva. Maran lo lascia negli spogliatoi a metà gara (dal 1’st Pellegrini 5,5: ha qualche colpa sul raddoppio di D’Ambrosio)



Pandev 6,5: cerca di tenere alta la squadra, se la carica sulle spalle nei momenti di maggior difficoltà



Pjaca 5,5: gli arrivano pochi palloni, la condizione non ancora perfetta non lo aiuta (20’ st Shomurodov: non trova spazi)



All. Maran 5,5: buona impostazione difensiva, ma dal centrocampo in su il Genoa non si vede quasi mai.

INTER

Handanovic 6; inoperoso

D’Ambrosio 6,5: spegne definitivamente il Genoa con il gol del 2-0

Ranocchia 6,5: ottimo lo stacco che permette a D’Ambrosio di sigillare il match, bravo a chiudere ogni spazio

Bastoni 6: poco lavoro da sbrigare

Darmian 7: guadagna più volte il fondo e i suoi cross costituiscono un pericolo costante per la retroguardia di Maran (35’ st Kolarov)

Vidal 6: lavoro oscuro in mediana movimenti (35’ st Nainggolan)

Brozovic 6: ci mette tanto impegno, commette qualche sbavatura

Perisic 6: si dà molto da fare ma non riesce a incidere come vorrebbe (dal 13’ st Hakimi 6: deve recuperare la forma migliore)

Eriksen 5,5: apre pochissimi varchi per gli attaccanti (dal 13’ st Barella 7: sei giri di lancette ed eccolo sfornare il pallone dell’1-0 per Lukaku)

Martinez 5,5: troppo nervoso all’uscita dal campo per la sostituzione, i suoi tentativi sono velleitari (dal 26’ st Pinamonti: vede sempre la porta piccola, come a Genova nell’ultimo anno)



Lukaku 6,5: Bani gli concede poco nei primi 45 minuti ma nella ripresa torna a esser immarcabile e sfrutta nel migliore dei modi una preziosissima apertura di Barella

All. Conte 6,5: perfetta lettura della partita con i cambi giusti effettuati nel momento giusto.

