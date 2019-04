Genoa-Inter, le pagelle: Icardi torna con il gol, ispirati Gagliadini e Perisic

Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 00:13

RADU 6Incolpevole sui golPEREIRA 5Non sfigura nel primo tempo ma al 9’ della ripresa perde un pallone sanguinoso da cui ha origine, sull’asse Nainggolan-Icardi, lo 0-3 firmato da PerisicROMERO 4,5La sua partita, assieme a quella del Genoa, finisce poco prima del 40’ quando trattiene e abbatte Icardi provocando il rigore dello 0-2. Elefantiaco.ZUKANOVIC 5Inizia a testa alta ma poi non riesce a porre argini allo straripante potere offensivo di Icardi e compagni.PEZZELLA 5Politano lo mette più volte in croce, in più non riesce ad arginare l’inserimento di Gagliardini sullo 0-1. Fa certamente rimpiangere Criscito.LERAGER 5,5Marginale apporto sulla fascia destraROLON 5Perde completamente di vista Gagliardini in occasione dello 0-1. Molle nei contrasti persi con regolarità nella zona nevralgica del campo.RADOVANOVIC 5,5Lento e macchinoso, Brozovic ha sempre buon gioco quando lo incrocia in mediana (36’ st Mazzitelli)STURARO 6I suoi inserimenti creano, ma soltanto inizialmente, qualche grattacapo alla difesa dell’Inter (20’ st Bessa 6: non fa danni)KOUAMÉ 5Stretto nella morsa Miranda-Skriniar, combina davvero poco.SANABRIA 5,5Impalpabile, sino a Prandelli lo sacrifica sull’altare dell’equilibrio dopo l’espulsione di Romero (42’ pt Biraschi 5,5: anch’egli travolto dalle avanzate nerazzurre)Cesare Prandelli 5Dall’impresa contro la Juventus alla debacle contro l’Inter. Involuzione inspiegabile. Il suo Genoa lascia carattere e determinazione negli spogliatoi.HANDANOVIC 6Serata di ordinaria amministrazioneD'AMBROSIO 6Prova regolare senza sbavatureMIRANDA 6,5Primo tempo di attenzione, ripresa in grande relax con il Genoa in inferiorità numericaSKRINIAR 6,5Controlla bene Kouamè, elegante sulle palle alteASAMOAH 6,5Assist per Gagliardini e tanta corsa sulla fascia sinistra.GAGLIARDINI 7,5“Geno(v)a per Gaglia”. Quinta rete in campionato, la quarta segnata proprio al Grifone dopo la doppietta nel 5-0 dell’andata.BROZOVIC 6,5Padrone del centrocampo, dirige la regia dell’Inter con sicurezza e personalità (20’ st Joao Mario 6: svolge bene il compitino)POLITANO 6,5Un incubo per Pezzella, più volte lo salta come un birillo in velocità (29’ st Borja Valero 6: entra a partita finita ormai da un pezzo)NAINGGOLAN 6,5Si muove bene, il suo contributo sulla trequarti pesa assai. Bella giocata per l’avvio dello 0-3 dopo aver usufruito di un errore di PereiraPERISIC 7Bel velo sul cross di Asamoah per il vantaggio di Gagliardini, guadagna preziosi palloni in mediana e firma lo 0-3 in maniera pregevole. Suo anche l’assist per il poker di GagliardiniICARDI 7Rammarico per il palo colpito sullo 0-1 a Radu battuto ma poi si riscatta da autentico bomber. Rigore conquistato e trasformato (con espulsione di Romero), assist per lo 0-3 di Perisic. Ritrovato!ALL.: LUCIANO SPALLETTI 6,5Una vittoria rotonda, conquistata in modo agevole e con il minimo dispendio di energie. E’ anche preziosa in chiave Champions grazie ai passi falsi delle concorrenti