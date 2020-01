Genoa, infinito Miura: l'ex attaccante rossoblù, 53 anni, rinnova il contratto con lo Yokohama

Miura, vecchia conoscenza dei tifosi del Genoa - 23 presenze, 1 gol con la maglia rossoblù - a 52 anni, ha firmato un nuovo contratto professionistico. L'attaccante giapponese ha infatti trovato un accordo per una stagione con i Yokohama F.C., squadra giapponese di Prima Divisione. È dal 1986 che il nipponico è professionista, infatti ha firmato il suo primo contratto con la maglia del Santos e quindi si appresta a vivere la stagione numero 35. "Farò del mio meglio per contribuire alle vittorie della mia squadra" ha dichiarato subito dopo la firma del contratto. "King Kazu" non ha nessuna intenzione di smettere e fin quando il fisico reggerà si metterà in gioco. «L'obiettivo - ha spiegato - è quello di dare il mio meglio per raggiungere la salvezza».





