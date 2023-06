Genoa, ritrovati i filmati della leggendaria tournée in Sudamerica del 1923: ecco il trailer in anteprima

Una pellicola riemersa dopo un secolo di oblio a Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio. Lo straordinario ritrovamento - presentato dalla Fondazione Genoa 1893 ETS in collaborazione con MEI Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana e la Fondazione Home Movies Archivio Nazi onale del Film di Famiglia di Bologna - mostra le immagini della leggendaria tournée del Genoa tra Argentina e Uruguay nell’estate del 1923.

La pellicola sarà il pezzo forte della mostra “1923-2023, il Centenario della Tournée del Genoa in Sudamerica” in programma nella sede del Museo del Genoa (Palazzina San Giobatta, via al Porto Antico 4, Genova) dal 24 Giugno al 26 Novembre 2023 per celebrare la ricorrenza. In anteprima ecco il trailer del filmato.