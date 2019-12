Genoa, Motta verso l'esonero: Lopez possibile sostituto

L'ex giocatore italo-brasiliano, intervistato a fine gara da Sky Sport, è stato chiamato a sostituire Aurelio Andreazzoli lo scorso 21 ottobre dopo la sconfitta dei rossoblù per 5-1 contro il Parma. In attesa di sviluppi, dall'Uruguay arrivano indiscrezioni secondo cui il possibile sostituto di Motta sulla panchina rossoblù potrebbe essere l'ex Cagliari e Palermo, Diego Lopez. «Il mio riferimento sono i giocatori. Anche se il risultato è ampio, siamo venuti qui con l'idea di giocare ma abbiamo trovato una squadra che sta giocando alla pari con la Juve per lo scudetto. Se ho visto Preziosi? Penso ai miei giocatori, avrò tempo di incontrare la società». Sembra vicino l'esonero per Thiago Motta, il tecnico del Genoa uscito sconfitto per 4-0 dalla sfida di San Siro contro i nerazzurri.





