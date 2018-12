Genoa, esonerato Juric, è in arrivo Prandelli

La sconfitta contro l'Entella nei sedicesimi di Coppa Italia costa caro al tecnico Juric. L'eliminazione fatale per il tecnico del Genoa: a quanto filtra dallo spogliatoio di Marassi è la scelta del club ligure di esonerare l'allenatore croato, uscito dallo stadio in lacrime e senza passare per la conferenza stampa. Per la sostituzione la scelta sarebbe caduta, sempre secondo quanto filtra dallo spogliatoio, sull'ex Ct azzurro Cesare Prandelli..

