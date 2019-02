Criscito: «Sono voluto tornare al Genoa per una rivincita personale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Geno(v)a per Mimmo Criscito. Un legame con la città rafforzato dai mesi di sofferenza successi al crollo di ponte Morandi. Un amore rimasto intatto anche dopo 7 anni allo Zenit. L’ambizione del trentaduenne di Cercola è uguale ad allora, se non addirittura incrementata.«C’è più corsa e, forse, meno qualità anche se avere Cristiano Ronaldo, è un bene».«In Italia, c’è molta più attenzione alla tattica».«L’Italia ha futuro, l’ho visto anche la scorsa settimana a Coverciano. Penso a Chiesa, a Zaniolo e ai suoi gol in Champions League. Magari oggi la Nazionale non è ai livelli di tanti anni fa ma, con il lavoro, in questo biennio si potrà migliorare molto».«Grandi emozioni ma non posso dimenticare delusioni come quella patita nel 2012. La vita va avanti. Oggi il ct Mancini conosce bene le qualità che posso metter a disposizione dell’Italia. Mi voleva già ai tempi dell’Inter e poi l’ho ritrovato allo Zenit quando mi disse di non andare via».«Il mio cuore è rossoblù. C’erano altre opportunità ma, una volta ricevuta la chiamata del Genoa, non ho pensato ad altro».«Sono venuto qui con ambizioni importanti, non per svernare. Ho lasciato il Genoa quando eravamo in Europa, magari ci potremo ritornare. Stiamo vivendo l’attuale campionato con alti e bassi, sappiamo che è difficile ma, proveremo a dire la nostra in chiave internazionale».«E’ stato molto toccante, ho faticato a dormire per diversi giorni perché pochi minuti prima ero passato sul ponte con la mia famiglia. Altre persone, purtroppo, non sono state fortunate come me. La città sta rispondendo bene e si sta rialzando».«Le abbiamo condivise e immediatamente azzerate. Da tecnico e capitano, pensiamo a dare il massimo per il Genoa».«La difesa a 4 mi sta aiutando, allo Zenit ho giocato 7 anni nel ruolo di terzino. Posso anche a giocare a 3 ma la posizione migliore, per me, è quarto di sinistra».«Sanabria è più tecnico, gioca maggiormente palla a terra. Piatek ha dimostrato di essere un campione e dobbiamo dirgli grazie per ciò che ha fatto».«E’ migliorata tantissimo con un grande allenatore come Simone Inzaghi. Abbiamo voglia di rivincita davanti al nostro pubblico dopo la brutta gara dell’andata».