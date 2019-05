SEGUI LA DIRETTA

Genoa e Cagliari si affrontano nella partita delle ore 18; il carattere dell'Empoli, che non vuole mollare e tiene viva così fino all'ultimo la lotta per non retrocedere, ha fatto sì che i sardi, con i loro 40 punti, non possano sentirsi ancora al sicuro. Il discorso vale a maggior ragione per i liguri, reduci dalla sconfitta per 2-1 con l'Atalanta, quartultimi con 36 punti e obbligati a vincere oggi per non rischiare di venire sorpassati proprio da parte dei toscani.Il Genoa, lentamente precipitato in classifica nonostante l'ottimo inizio sotto la guida di Ballardini e i gol di Piatek, dopo avere vinto le prime 3 gare del campionato a Marassi ha raccolto i 3 punti solo altre 3 volte nelle ultime 15 gare giocate a Genova; in trasferta, poi, non vince dalla gara del 28 gennaio scorso ad Empoli terminata 1-3. Cagliari con sole 2 vittorie in stagione raccolte lontano dal proprio terreno di gioco: poi 4 pareggi e ben 12 sconfitte.