Genoa, successo per 3-2 contro il Bordeaux

Vince il Genoa di Aurelio Andreazzoli: superato al «Matmut Atlantique» il Bordeaux per 3-2. La squadra rossoblù nonostante l'impegno ravvicinato (venerdì aveva affrontato il Nantes, che oggi ha contattato Rino Gattuso per il posto di allenatore) ha battuto per 3-2 il Bordeaux. È un Genoa molto attento e pericoloso sin dall'inizio che, dopo aver lasciato sfogare i padroni di casa guidati in panchina dall'ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, passa in vantaggio con Pinamonti su assist di Lerager al 23' e raddoppia al 35' con l'ex milanista Zapata, che segna di testa. Basta un calo di tensione che il Bordeaux accorcia le distanze con Ui-Jo ma nel finale di tempo è ancora la squadra di Andreazzoli con Pinamonti a sfiorare la terza rete. Secondo tempo nel segno delle sostituzioni con il Genoa che dopo il 3-5-2 iniziale si schiera con un 3-4-1-2. Francesi che raggiungono il pareggio complice un intervento non perfetto di Marchetti sul tiro di De Preville, ma Genoa che non si arrende e con Hiljemark su assist di Barreca trova il gol della vittoria. Nel finale c'è ancora tempo per un salvataggio su Sanabria dei padroni di casa e per una grande parata di Marchetti su Basic.

