Sansone, il cucchiaio è indigesto: il Bologna fallisce la grande chance in casa del Genoa

Pari a reti bianche tra Genoa e Bologna. Se Andreazzoli, alla luce di una prova complessivamente opaca, può tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato il rammarico è tutto per la banda Mihajlovic. Pesa sulla coscienza di Sansone un cucchiaio indigesto, un rigore stampato al 77’sulla traversa a Radu battuto. L’azzardo costa carissimo: due punti e un terzo posto mancato, anche se la classifica continua a sorridere al Bologna. Genoa troppo timido e vicino al gol solo con una traversa colpita da Schone, al 32’, su punizione.Andreazzoli, per rompere la miniserie negativa di due sconfitte, torna ad affidarsi agli esterni Ghiglione e Barreca. Pinamonti fa nuovamente coppia con Kouamè. Mihajlovic punta sugli stimoli dell’ex Palacio, schierato davanti assieme a Orsolini e Sansone. Poli e Medel riappaiono in mediana.Il Bologna esercita un buon controllo del pallone in avvio, il Genoa fatica a spezzare la fitta trama di passaggi. Al 14’ Soriano si accentra bene e calcia di potenza mandando fuori di poco. Un paio di minuti più tardi, Sansone è in posizione di fuorigioco quando deposita alle spalle di Radu su scarico di Palacio. Il Genoa affonda al 18’ sulla destra con Ghiglione, il suo tiro-cross è respinto da Skorupski con difficoltà.Mezz’ora caratterizzata dalla spinta ospite, ma al 32’ ad andare vicinissimo al vantaggio è il Genoa. La punizione di Schone si stampa sulla traversa, la fretta gioca poi un brutto tiro a Lerager: la sua ribattuta, con Skorupski fuori causa, è totalmente priva di precisione.Il Genoa cambia marcia e al 50’ è Barreca, con un insidioso diagonale, a chiamare Skorupski a un difficile intervento. Sprazzi di gioco per i padroni di casa, ma il Bologna, dopo aver rifiatato, si riprende al campo attorno al 60’. Gli inserimenti di Saponara per Pinamonti da una parte, Santander per Palacio non spostano gli equilibri della gara. Al 75’ l’episodio che potrebbe decidere la gara. Massa sanziona con il penalty un contatto Schone-Soriano nell’area del Genoa. Sansone azzarda il cucchiaio, Radu è spiazzato ma il pallone si infrange contro la traversa. A tre minuti dalla fine, il portiere del Genoa è provvidenziale su una botta di prima a centro area di Soriano. E’ l’ultima fiammata di una gara dalle tante recriminazioni per gli ospiti.