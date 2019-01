Gennaio stregato per l'Albalonga: quattro partite senza vittorie

Il mese di Gennaio si conferma non molto fortunato per l’Albalonga che dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Pippi è stato il protagonista assoluto prima con un autogol che ha portato in svantaggio la sua squadra e poi con il gol del pareggio. Con la zona playoff che dista solo 5 punti, si conferma obiettivo principale della squadra e traguardo ancora raggiungibile con un occhio alla sfida importante di mercoledì in Coppa Italia con i laziali che ospiteranno il Messina per i quarti di finale in uno dei match più importanti della loro stagione fin qui.

