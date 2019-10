Genk-Napoli: male Milik e Lozano. Meret attento, Di Lorenzo garanzia pure a sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENK -Coucke 6 - Risponde presente nelle rare circostanze in cui gli attaccanti del Napoli centrano la porta.Maehle 6,5 - Spinge con buona personalità sulla corsia di destra, giocatore interessante.Cuesta 6 - Chiude tutti i varchi e sfiora addirittura la rete nel primo tempo.Lucumi 6 - Graziato in un paio di circostanze da Milik, per il resto molto attento.Uronen 6 - Costretto sulla difensiva da Callejon, svolge il compito con ordine.Berge 6,5 - Osservato speciale, gioca una gara lucida offrendo buoni palloni ai compagni.Hrosovsky 6 - Provvidenziale per i suoi nel primo tempo, quando nega un gol a Koulibaly.Ito 6,5 - Sfugge via sistematicamente al suo controllore, anche se poi spesso si lascia prendere dalla foga.Hagi 6 - Prestazione sontuosa, appena macchiata da un clamoroso errore in zona gol negli ultimi minuti.Bongonda 6 - Esce dal campo stremato, dopo aver offerto un paio di spunti apprezzabili.Samatta 5,5 - Si batte con grande generosità, ma contro Koulibaly è dura per tutti.Paintsil n.g. - Mazzu lo getta nella mischia nel finale per perdere tempo.Heynen n.g. - Idem come sopra: dentro nel recupero quando il Napoli spinge.NAPOLI -Meret 6,5 - Evita guai peggiori, soprattutto nel primo tempo quando il Genk è pericoloso sui corner.Di Lorenzo 6,5 - Il migliore del Napoli. Attento e puntuale anche quando è dirottato a sinistra.Manolas 6 - Prontissimo in fase di anticipo, macchinoso quando deve impostare l'azione.Koulibaly 6 - Annulla Samatta e sfiora il gol nel suo ex stadio, negatogli da Hrosovsky.Rui 6 - Parte alla grande, poi è costretto a uscire per un problema fisico.Callejon 5,5 - Ha sulla coscienza un incredibile errore sotto porta in avvio di ripresa.Allan 5 - Confuso e pasticcione, la brutta copia del guerriero ammirato in tante occasioni.Elmas 5,5 - Spesso si complica la vita da solo. Esce per dare spazio a Mertens.Fabian 6 - L'unico tra i centrocampisti che riesce a illuminare la manovra, ma anch'egli viaggia a sprazzi.Milik 5 - Due traverse clamorose, un pallone da spingere in rete e spedito alto: deve essere più preciso.Lozano 5 - Nullo per un'ora buona, s'illumina nel finale quando Ancelotti lo piazza a sinistra. Nel suo ruolo.Malcuit 6 - Parte maluccio, poi nella sua posizione cresce alla distanza.Mertens 5,5 - Entra per dare brio e fantasia all'attacco del Napoli, che non tira più in porta.Lllorente 5,5 - Stavolta il suo ingresso non toglie le castagne dal fuoco agli azzurri.