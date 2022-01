Gelo in diretta tv: Thiago Motta e Spalletti non si salutano

«Volete salutarvi?». Silenzio. Totale. Lungo l'A1 Milano-Bologna di Dazn, collegata con i campi di San Siro e Dall'Ara, imbarazzo e mezzi sorrisi per la gag (involontaria?) con Thiago Motta e Spalletti. L'allenatore dello Spezia, che ha appena battuto il Milan in casa sua dopo 100 anni, ha da poco concluso la sua intervista. Dall'altra parte è il turno del collega del Napoli che, incalzato dal conduttore, sorride quasi infastidito all'invito per un saluto a distanza con l'ex centrocampista dell'Inter. Nulla da fare, tra i due nessuno scambio affettuoso. Ma perché? La clip non è passata inosservata sui social. Da TikTok a Instagram, passando per Twitter dove sono più intellettuali ma nessuno è riuscito a spiegarsi il motivo di tanta freddezza tra i due. Vecchie scorie nel passato lontano o recente? Magari ci riuscite voi a capirlo o forse ce lo diranno loro, un giorno.

