Gattuso-Tottenham, trattativa bloccata: i tifosi non lo vogliono

I tifosi del Tottenham dicono no a Gattuso. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale un hashtag contro il tecnico calabrese, tra i preferiti di Paratici per il post Mourinho, ma adesso in stand-by. Alla base dello stop motivi ambientali ma anche tattici. Da quanto risulta, anche alcuni giocatori della formazioni inglese si sarebbero opposti all'ingaggio dell'ex allenatore della Fiorentina.