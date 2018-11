Gattuso sprona il Milan: «Tante assenze? Niente scuse, siamo vivi»

Ultimo aggiornamento: 15:52

Sfida Champions per il Milan all'Olimpico contro la Lazio. Tantissime le assenze, ma Rino Gattuso esalta i suoi: «Ho una squadra vive, gli infortuni non siano una scusa».«Abbiamo tanti giocatori fuori ma non deve essere una scusa, dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Giochiamo anche con tanti giocatori fuori ruolo, ma dobbiamo stringere i denti e migliorare la classifcia».«Ho visto la squadra viva, anche chi è arrivato dalla Nazionale, mi è piaciuto molto lo spirito, sono molto soddisfatto».«Romagnoli e Musacchio si può provare ad averli a disposizione tra due o tre settimane. Al Milan ci sono grandi professionisti, quest’anno siamo a cinque infortuni muscolari. Si sono fatti male tutti insieme. Romagnoli in Spagna non l’ho fatto giocare perché era a rischio infortunio. Romagnoli si è fatto male a Coverciano. Biglia si è fatto male sul campo tre non scattando. Caldara si è fatto male sul campo cinque che assomiglia per caratteristiche a San Siro. Non sto cercando gli alibi. Forse abbiamo sbagliato qualcosa, ma se andiamo a vedere negli altri anni è successo di peggio».«Non avevo bisogno delle parole di Zlatan per capire che il Milan piace ancora tanto ai giocatori. Ha detto che sono un vincente? Ma con me non si vince nulla, ho perso una finale di Coppa Italia. È stato mio compagno di squadra, abbiamo un ottimo rapporto, ad avercene di giocatori così. Lo ringrazio per quello che ha detto, vedremo».«Le frasi sui giornali non mi disturbano. È capitato di giocatori che sono venuti e hanno avuto dei problemi familiari come Bonucci. Higuain non mi ha mai detto di voler andare via, gli ho detto di essere meno nervoso. Sulle altre cose non ho mai parlato, è uno dei giocatori più importanti, deve essere meno nervoso. Mi sembrano strani questi titoli sui giornali, se avesse avuto voglia di cambiare aria me l’avrebbe detto».«Non è vero che Ibrahimovic si è proposto, forse è stato cercato e ci sta pensando. Quando vieni da grandi squadre vincendo con continuità, e quando fai un cambiamento del genere, la forza più grande è capire che la società è in costruzione. Chi viene deve aiutare, deve capire tutto questo. Dopo 13 anni di Milan sono andato a Sion e dopo tre giorni volevo andare via perché ero abituato ad allenarmi in un modo diverso. Poi, ho abbassato le pretese, ho abbassato l’asticella a livello caratteriale, ho iniziato a capire chi avevo di fronte. Questo aspetto va considerato. Milanello non è una zona di parcheggio. Bonucci ha dato tantissime cose, Higuain sta dando tante cose deve migliorare su quell’aspetto del nervosismo. Non voleva vendicarsi con la Juve, poteva gestire meglio l’episodio con l’arbitro. Il rigore se la sentiva, li ha sbagliati Maradona».«La squadra ha voglia, ha capito il momento, è una squadra che ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento. All’inizio giocavamo un buon calcio e non riuscivamo a vincere le partite. Quest’anno giochiamo meno bene, ma abbiamo fatto più punti. Dobbiamo essere bravi a recuperare i giocatori e fare i risultati».«La Juventus è la squadra più forte del campionato e tra le squadre più forti in Europa, la partita non è stata da buttare via. La differenza c’è e si nota. L’Inter ha caratteristiche ben precise, abbiamo perso per episodi, non ci hanno messo alle corde. Abbiamo qualcosa in meno, ma si possono affrontare con una mentalità completamente diversa».