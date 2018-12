Gattuso è sempre più solo: si affida al 4-3-3 per salvare la panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rino Gattuso è sempre più solo e per salvare la panchina del Milan sta pensando di confermare il tridente per il match di mercoledì contro il Frosinone, all’ora di pranzo. La bella notizia per il tecnico rossonero sarà il rientro dalla squalifica di Kessie e Bakayoko. I due hanno saltato il match contro la Fiorentina, perso a San Siro 0-1. La partita che ha rimesso in discussione Gattuso. La situazione non è di certo delle migliori perché mai come oggi l’allenatore è davvero in bilico dopo che 13 mesi fa, era il novembre 2017, era stato promosso dalla Primavera alla prima squadra con l’obiettivo di far tornare agli antichi splendori il Milan, assediato da sentenze Uefa, bilancio, fair play finanziario e ricorsi al Tas di Losanna. Siamo in un momento davvero cruciale della stagione di Gattuso, un crocevia preoccupante, insidioso, stressante. All’orizzonte si è fatto avanti con prepotenza Arsene Wenger, amico di Ivan Gazidis, l’attuale amministratore delegato, per via dei trascorsi insieme all’Arsenal. Il tecnico rossonero si affiderà al tridente per salvare la panchina: c’è solo in dubbio Suso (le sue condizioni saranno valutate tra oggi e domani). Nel caso non dovesse farcela, sarebbe pronto Cutrone. Al centro dell’attacco spazio a Higuain, l’uomo alla ricerca del gol. Per l’argentino potrebbero essere le ultime prestazioni con la maglia milanista. Cambio di strategia nel mercato di gennaio, permettendo.