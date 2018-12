Gattuso rischia grosso: serve il vero Higuain per salvare la panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pochi, in questo periodo, vorrebbero trovarsi al posto di Rino Gattuso. Il Milan è in crisi, in difficoltà. In termini di risultati e condizione fisica, i rossoneri non passeranno un bel Natale. Il quarto posto è distante un punto, il vantaggio sulla Lazio è stato dilapidato (con allunghi mancati) nel giro di tre partite. Fatali per il Milan i due pareggi di fila (entrambi 0-0) con Torino e Bologna e la sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-1). Il momento poco brillante della squadra coincide con l’emergenza in mezzo al campo (tra infortuni e squalifiche) e con il digiuno realizzativo di Higuain. L’argentino si sente un corpo estraneo: ora lo vuole Maurizio Sarri al Chelsea. Certo, sarebbe una cessione clamorosa quella del Pipita, che rischia di essere l’ennesimo calciatore colpito dalla maledizione della maglia numero 9. Dopo l’addio di Inzaghi nel 2012, tutti gli altri hanno fallito: si tratta di Pato (2012-2013, 0 gol), Matri (2013-2014, un gol), Torres (2014-2015, un gol), Destro (da gennaio 2015 a giugno 2015, tre gol), Luiz Adriano (2015-2016, quattro gol), Lapadula (2016-2017, otto gol) e André Silva (2017-2018, due gol). Sarà compito di Gattuso recuperare mentalmente e fisicamente un giocatore fondamentale come Higuain, uno dei centravanti migliori del mondo. Serve l’argentino per ritrovare la vittoria già nelle partite contro Frosinone (26 dicembre) e Spal (29 dicembre). In caso contrario, il tecnico rossonero rischierà grosso. All’orizzonte ritornano i nomi di Arsene Wenger e Roberto Donadoni. Quanto basta per preoccupare Gattuso.