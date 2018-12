Gattuso alla ricerca del riscatto: serve Higuain per la corsa Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A San Siro contro la Fiorentina sarà un Milan sempre più in emergenza a centrocampo. Biglia e Bonaventura sono i due infortunati di lungo corso, ma Rino Gattuso non avrà a disposizione nemmeno Kessie e Bakayoko. L'ivoriano paga il cartellino giallo (era diffidato) rimediato contro il Bologna; il francese l'espulsione a 14' dalla fine. La mediana è da inventare da zero. Il tecnico rossonero sta pensando di affidarsi 4-3-3 con José Mauri, Bertolacci e Calhanoglu, ma non sono da escludere sorprese come l'avanzamento di Romagnoli. Ma al di là delle scelte di Gattuso per il centrocampo, c'è da ritrovare Higuain. L'argentino è in crisi: non segna da sette partite. Troppe per un giocatore preso in prestito per 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36. I numeri sono contro di lui: cinque gol in 12 presenze in campionato e due reti su cinque in Europa League. L’ultimo centro risale al 28 ottobre, nel 3-2 alla Sampdoria. La crisi è iniziata dopo il rigore sbagliato e l'espulsione dell'11 novembre contro la Juventus. Al di là delle smentite di facciata, in via Aldo Rossi stanno mettendo in dubbio il riscatto e queste notizie non aiutano Higuain. Il giocatore teme di tornare in bianconero da indesiderato: ora ha tre gare per tornare a segnare e riconquistare la fiducia del Milan. Gattuso vuole rivedere l'attaccante famelico già contro Fiorentina, Frosinone e Spal, le ultime partite di questo 2018. Senza i suoi gol, la corsa Champions si fa davvero difficile.