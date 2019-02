Gattuso non si fida della crisi: «Contro la Roma non è mai facile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rino Gattuso non si fida della Roma («Non è mai facile giocare contro di loro») ed elogia Zaniolo: «Ho una grandissima ammirazione per lui. Spero non si perda, testa giù e si lavora. È uno dei talenti più importanti di Italia», ha dichiarato il tecnico rossonero.. «Quando è in difficoltà, poi fanno sempre bene. Dobbiamo fare il massimo con attenzione. Sono allenati da un allenatore molto bravo».. «Dobbiamo essere bravi ad arrivare fino a primavera con il quarto posto, poi ce la giocheremo. Non posiamo commettere errori».. «Questa è una gara importante, ma come lo saranno tutte le altre. Loro hanno giocatori incredibili, contro di loro non è mai facile».. «Se siamo più forti dopo il mercato? Sicuramente».. «I suoi movimenti e il suo istinto vanno lasciati liberi. Non è una sorpresa».. «Lui è una spugna, capisce tutto. Chiede, è curioso, a livello tattico vuole sapere tutto».. «Io non mi sento nulla perché se facciamo due gare non positive torno incapace. Hanno massacrato Ancelotti in sti giorni. Io non ho bisogno di conferme, alleno un gruppo che crede fortemente in me e nel mio staff. Il resto non mi interessa, penso solo a lavorare. Non voglio carezze e non mi interessa se mi massacrano».. «Ho una grandissima ammirazione per lui, sta facendo cose incredibili. L’ho seguito e sapevo già quanto fosse bravo. Spero non si perda, testa giù e si lavora. Uno dei talenti più importanti di Italia».. «Ora non si può pensare a un Milan senza di lui. Se ci saranno i presupposti, deve rimanere con noi. Sta dimostrando di avere tutto, ma non faccio io il mercato e non tengo io i conti del club».