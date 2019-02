Gattuso si aggrappa alla difesa, ma è allarme Suso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da inizio 2019 il Milan aveva abituato fin troppo bene i suoi tifosi. Così la brutta prestazione in Coppa Italia, all'Olimpico contro la Lazio, fa più scalpore del dovuto. I rossoneri sono stati poco incisivi in attacco e Piatek non è andato a segno. Questa sì che è una notizia. Da quando è titolare, il polacco ha sempre fatto gol. Ma non con la Lazio. Rino Gattuso non fa drammi, vede il bicchiere mezzo pieno e si tiene stretto questo pareggio, rimandando ogni discorso qualificazione al ritorno del 24 aprile a San Siro. Il motivo? Perché il Milan avrà anche giocato male, ma la difesa ha retto ancora e i rossoneri hanno chiuso senza subire reti. Nel 2019 la squadra di Rino ha subito soltanto tre gol: due in campionato (contro Roma e Atalanta, entrambe in trasferta) e una in Supercoppa Italiana contro la Juventus, a Gedda, in Arabia Saudita. Un ottimo segnale, insomma. Ma a preoccupare l'allenatore del Milan, oltre all'infortunio di Kessie uscito al 20' del primo tempo e sostituito da Calhanoglu, è la partita sottotono di Suso. La prestazione dello spagnolo è stata molto deludente. La pubalgia si sta facendo sentire e l'esterno è apparso in difficoltà. In vista della gara contro il Sassuolo di sabato (ore 18 al Meazza) potrebbe tornare titolare Castillejo, il migliore in campo nel 3-0 rifilato all'Empoli.