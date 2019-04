Milan, Gattuso assicura i tifosi: «Nessun problema con Leonardo»

«Qualcosa si è inceppato, ma vogliamo la Champions», il grido di orgoglio di Rino Gattuso alla vigilia della sfida in casa della Juventus.

Milan. «Abbiamo provato diverse cose. Dobbiamo mettere la squadra che ci dà delle garanzie. Si tocca con mano che c'è un po' di nervosismo, ma può essere anche un fattore positivo. Significa che ci sono giocatori che ci tengono».

Atteggiamento. «Ci serve una grande prestazione che ci porta alla vittoria. La Juventus insegna questo, anche la Juventus era morta prima del ritorno con l'Atletico Madrid. Una partita gli ha cambiato lo stagione. Noi possiamo fare lo stesso percorso che hanno fatto loro».

Champions. «Questo è un fatto importante, però dobbiamo pensare al presente e a come stiamo facendo fatica dopo il derby. Non riusciamo a vincere le partite e dobbiamo capire il perchè».

Futuro. «Sento tante chiacchiere, è l'ultima volta che voglio parlare di Leonardo e Maldini. Si lavora solo per un obiettivo, non c'è assolutamente nulla. Si parla, come fanno tutti i dirigenti e io con Leonardo non ho proprio nulla. Vi posso assicurare che a livello professionale sto benissimo. Io ho solo un problema: dopo il derby si è inceppato qualcosa e non riusciamo ad essere brillanti. L'unico obiettivo è portare in Champions League il Milan. Il resto sono chiacchiere da bar».

Ultimo aggiornamento: 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA