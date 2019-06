Gattuso: «Il Milan? Ho fatto bene a lasciarlo, ma resterà sempre nel cuore»

«Ancora grazie, il Milan mi starà sempre detto il cuore». Intervenuto a Sky Sport a margine della festa per i 60 anni di Carlo Ancelotti a Capri, l'ex allenatore rossonero ha raccontato la difficile separazione dal club più amato. «Il Milan resterà sempre dentro di me, mi ha dato una grande possibilità sia da giocatore sia da tecnico. È stata una scelta sofferta ma giusta: lascio il Milan in buone mani con dirigenti in gamba e una società composta da grandi uomini». Gattuso passa in rasegna poi la stagione appena conclusasi e che per un soffio non ha portato i rossoneri in Champions: «Penso che quest'anno abbiamo avuto una grandissima occasione di poter dare una sterzata al campionato. Non siamo stati bravi a dare il colpo del ko, ci siamo persi per strada. Ma è una squadra che ha fatto bene: 68 punti non sono pochi, sicuramente potevamo fare meglio ma ci sono più cose positive che negative. È un gruppo che devo ringraziare, giovane e che ha grandi margini di miglioramento». E anche sulla decisione di rinunciare rinunciare allo stipendio per garantire interamente le 24 mensilità al suo staff Gattuso non si smentisce: «Quando si parla di Milan non si parla di soldi. Quando c'è di mezzo il cuore e i sentimenti non mi piace cavalcare questo tipo di storie. Io ho dato molto meno di quello che il Milan ha dato a me. Non voglio essere lodato per un gesto che per me è normale». Infine il futuro: «Ho voglia di continuare ad allenare, siamo un gruppo di lavoro. Le decisioni le prendo io ma le condivido con lo staff. La nostra idea è quella di proseguire e fare quello che abbiamo fatti in questi anni».

Aria vacanziera ma lo sguardo è serio, specie se si parla di Milan. Rino Gattuso non ha rimpianti, ma è sofferente per come è andata.