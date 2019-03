Gattuso avvisa il Milan: «Gara da non perdere assolutamente»

Ultimo aggiornamento: 14:50

Dopo il successo sul Sassuolo e il sorpasso dell’Inter in classifica, Rino Gattuso cerca continuità. Già nella trasferta del Bentegodi contro il Chievo: «Non possiamo assolutamente sbagliare», le parole del tecnico rossonero.Gruppo. «Ci sta che chi non gioca abbia il muso, ma bisogna avere il rispetto dei compagni che scendono in campo e dare sempre il massimo. Sono felice delle parole di ieri di Conti. Sappiamo cosa ha passato, ma sappiamo bene anche il suo valore. Oltre a lui ci sono tanti che non stanno giocando tanto, ma tutti devono rispettare le scelte. Le scelte non le faccio per simpatia o antipatia. Dobbiamo continuare su questa strada».Chievo. «Sarà una partita molto difficile, dobbiamo vincerla, siamo consapevoli di dover vincere. Non sarà facile. Il Chievo gioca un calcio che ti mette in difficoltà, domani dovremo stare attenti. Servirà un grande Milan, non possiamo assolutamente sbagliare».Finale di stagione. «Se cambieremo qualcosa è perché se giochi tante partite nelle quali devi rincorrere spendi molto. Se qualcuno deve recuperare, è perché ne ha bisogno. Ho tanti giocatori a disposizione, tutti possono giocare dal primo minuto».Lavoro. «Se abbiamo una testa che funziona bene, domani dobbiamo capire che abbiamo tutto da perdere. Dobbiamo stare molto attenti. Lasciamo stare il derby che è una partita che si prepara domani».