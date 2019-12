Gattuso al lavoro per guarire il Napoli. Stasera la cena di Natale

Ritrovarsi per capirsi e per cercare di gettare le basi per il riscatto. Oggi il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno e Rino Gattuso ha utilizzato i due giorni di pausa dopo la sconfitta subita al San Paolo con il Parma per studiare in maniera più approfondita le caratteristiche dei suoi nuovi giocatori e per individuare le scelte e la tattica migliore da attuare, almeno fino a quando non si aprirà il mercato invernale. Oggi sul campo di allenamento di Castel Volturno il tecnico dei partenopei ha cercato di mettere in pratica i correttivi più urgenti per risolvere le criticità emerse in maniera clamorosa durante il match con gli emiliani. Difetti che, per la verità, si trascinano sin dall'inizio della stagione, senza che Ancelotti sia mai riuscito a trovare un rimedio. L'attenzione di Gattuso si incentra in questa ore in modo particolare sulla distanza tra i reparti, soprattutto tra centrocampo e difesa, che quando è eccessiva espone la squadra alle ripartenze degli avversari. Le possibilità di manovra e di intervento a centrocampo sono molto limitate perchè la rosa è sguarnita. La campagna acquisti estiva era stata tarata sul 4-2-3-1 che Ancelotti intendeva attuare e proprio in conseguenza di questa strategia di mercato i giocatori nel reparto cruciale sono pochi e male assortiti sul piano tecnico-tattico per far funzionare correttamente il 4-3-3 che Gattuso ha in mente. In sostanza manca un regista e l'esperimento Allan, come si è visto nella gara con il Parma, è decisamente fallito.



Oggi la squadra si è allenata con le sole assenze di Maksimovic e Koulibaly che hanno subito infortuni muscolari. Gattuso a partire dalla prossima partita, in programma domenica sera a Reggio Emilia con il Sassuolo, potrà contare di nuovo sull'apporto di Ghoulam rimasto per lungo tempo fermo ai box per il riacutizzarsi di vecchi problemi. Il franco-algerino già da qualche giorno si sta allenando regolarmente con i compagni. In serata la squadra, assieme a tutti i dirigenti, si ritroverà in un ristorante al Vomero per la tradizionale cena di Natale e lo scambio di auguri. I calciatori sperano di ricevere buone notizie dal presidente riguardo alle multe loro comminate dopo l'ammutinamento che seguì la partita di Champions con il Salisburgo al San Paolo. Un rasseneramento del clima sarebbe il miglior viatico per ritrovare assieme alla serenità del gruppo anche un rendimento ottimale. Ma non si sa se De Laurentiis sia realmente disposto a perdonare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA