Gattuso non si sente in discussione: «Il Napoli ha giocato bene, purtroppo gira tutto male»

Amareggiato Rino Gattuso dopo una sconfitta che ha visto il Napoli dominare per lunghi tratti. «Oggi c'è poco da dire, è la stessa partita con lo Spezia - ha dichiarato a Dazn- Gli errori ci stanno ma è vero che li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, non c'è tempo e si gioca sempre. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, purtroppo abbiamo fatto tutto noi: ci siamo fatti due gol da soli. C'è tanto rammarico, quest'anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia, e questo ci fa male». «Non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare. Ci siamo fatti del male da soli-ha proseguito Gattuso-. Devo dire che quest'anno abbiamo perso molte partite in fotocopia. Abbiamo regalato tanto, ed è anche vero che quando costruiamo tanto facciamo fatica». Tra le note liete il rientro di Osimhen. «Sta facendo di tutto per recuperare. Ô stato tre mesi fermo, è normale che non sia al cento per cento. Un pò di luce l'abbiamo vista in Coppa Italia, oggi gli abbiamo dato più minutaggio. Sappiamo le caratteristiche che ha, lui e Petagna sono giocatori diversi. Ma anche con Petagna abbiamo sviluppato bene oggi. Osimhen ci dà più profondità e più soluzioni».

