Napoli, Gattuso: «I miei giocatori mi fanno arrabbiare, sprecano troppe chance»

«Le emozioni sono state tante, perché è la prima volta che incontro la squadra che mi ha fatto diventare uomo e mi ha fatto vincere tanto». Se c'è il Milan di mezzo, Gattuso quasi fatica a parlare. Meglio spostarsi, dunque, sul Napoli . «Io stasera mi devo però arrabbiare coi miei giocatori, perché quando creiamo 7-8 occasioni da gol bisogna buttarla dentro. Non è un problema solo degli attaccanti, arriviamo facilmente fino a 18-20 metri, ma sbagliamo ancora tanto e dobbiamo migliorare. I ragazzi mi stanno dando tanto e stanno faticando tanto, l'unico problema è che ci capita spesso di non fare gol con facilità, ultimamente si tocca con mano questa cosa».L'allenatore del Napoli non commenta, invece, l'episodio decisivo, fallo di Maksimoivic su Bonaventura: «Non fatemi nessuna domanda sul rigore perché non rispondo». Interviene, però, sul dibattito aperto da Gasperini dopo i 2 rigori concessi alla Juve: «Per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che sistematicamente si giochi con le mani dietro la schiena, è un altro sport. Bisogna rivedere questa regola, è impossibile giocare a calcio con le mani dietro la schiena. Di questa cosa con gli arbitri si parla due o tre volte l'anno, ma non è cambiato nulla».