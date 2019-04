Gattuso, dentro o fuori: «Domani ci giochiamo tutti la carriera»

Ultimo aggiornamento: 13:32

Una sfida da vincere. In caso di sconfitta, ilrischia di naufragare e restare senza, fallendo tutti gli obiettivi stagionali.avvisa i rossoneri nella sfida contro il: «Ci giochiamo tutto, abbiamo il dovere di fare meglio».. «Domani giocheremo per la maglia, la carriera dei giocatori e tutto l’universo Milan. Ci stiamo giocando tanto, veniamo da un momento negativo e sono giuste le critiche che stiamo ricevendo».«Giochiamo contro una squadra che ricorda l’Atalanta, hanno caratteristiche simili. Serve forza fisica e brillantezza, c’è il dovere di fare meglio».«Non prendo a pugni nessuno, solo bisogna far capire la necessità di essere uniti e di fare tutti qualcosa in più. Ragionare tutti con una testa sola, non guardare al proprio orticello. Sento troppe chiacchiere, il mio futuro e quello dei giocatori, ora basta e pensiamo solo al futuro del Milan».«Abbiamo sempre avuto l’anima, oggi ci sta mancando. Si può anche giocare male, ma con la sofferenza e il cuore si può uscirne. Ci siamo impantanati su questa cosa, ci serve l’anima».«Le chiacchiere stanno a zero, noi dobbiamo dimostrare tutto sul campo con voglia. In questo momento siamo spenti, in tutti i sensi».«La differenza di sapere soffrire farà la differenza».«Può tornare il sorriso in caso di vittoria, ma poi mancheranno ancora quattro gare».«Se gioca? Vediamo, ma i fischi ce li siamo presi tutti».«Io penso di saper gestire lo spogliatoio. Giocatore e allenatore sono due cose completamente diverse e il mio ruolo è cambiato. Quando dico che il primo responsabile sono io è perché mi assumo tutte le responsabilità. Vedo una squadra che si dà le martellate da sola, che pensa troppo».«Tutti sanno l’importanza della posta in palio, nessuno gioca per farlo apposta o per fare dispetti. Il Milan non si giocava la Champions da anni, invece sento che non vale niente e che ci divertiamo. Ma non è così. È vero, abbiamo pregi e difetti, ma serve rispetto per questi ragazzi che stanno dando tutto, e ci può stare anche un momento negativo».