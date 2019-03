Milan, Gattuso fa mea culpa: «Nel derby ho sbagliato io. Saprete il mio futuro fra due mesi»

Mea culpa di Rino Gattuso alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: «Ne derby ho sbagliato io, volevo pressare alto. L’importante è aver capito l’errore». Sui blucerchiati, il tecnico aggiunge: «Ci hanno già messo in difficoltà quest’anno».



Sampdoria. «Andiamo a giocare contro una squadra che quest’anno ci ha messo in difficoltà. Loro hanno giocatori incredibili in attacco e prendono pochi gol. Inoltre, sono allenati da un grande tecnico. Serve una grande partita».



Derby. «C’era amarezza per la sconfitta contro l’Inter, ma ci siamo allenati bene».



Momento Milan. «Mi hanno paragonato a Nereo Rocco, ma nel derby ho sbagliato io a pressare alto. L’ho preparata così, volevamo attaccarli di più».

San Siro. «Il Meazza è il cuore, la storia, ma bisogna capire le esigenze del club, che vuole tornare a giocare ai livelli dei top club europei».

Kessie. «Ho avuto un confronto con lui. Non porto rancore, ma ci vuole rispetto di tutte le componenti dello spogliatoio. Sono stato deluso. Questa società ha dei valori. Nella mia carriera anche io ho sbagliato e ho pagato a caro prezzo, mettendoci la faccia, come nell’episodio con Jordan. Dopo Milan-Tottenham, ci fu Chievo-Milan e Galliani voleva togliermi la fascia, la squadra si oppose».

Partita. «Voglio vedere il solito Milan, che non fa regali».

Post derby. «Abbiamo sbagliato la partita più importante degli ultimi anni. La gara con l’Inter è stata uguale a quella contro l’Arsenal. È stata una mazzata, ma dobbiamo guardare avanti perché possiamo raggiungere la Champions, il nostro scudetto. L’amarezza e gli errori vanno messi da parte. Contro i nerazzurri, primo tempo imbarazzante».

Futuro. «Lo saprete tra due mesi. Il mio futuro non è la priorità e non penso al mio contratto. Tra due mesi saprete cosa penso, ora sono focalizzato a raggiungere gli obiettivi. Sento tante chiacchiere, mi scivolano addosso».

Ultimo aggiornamento: 15:42

