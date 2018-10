Gattuso cerca il riscatto: «Abbiamo preso delle legnate, ma non siamo morti»

Ultimo aggiornamento: 15:40

«Non siamo morti, anche se le ultime due partite sono state delle legnate». Parola di Rino Gattuso, che domani contro la Sampdoria vuole tornare a vincere.. «Ha una difesa ottima, ha subito solo 4 gol e lavorano molto bene. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà e tenerli là, sono allenati da un grandissimo allenatore e ci sarà da faticare moltissimo».. «Veniamo da due partite che sono state delle legnate, ma non siamo morti. Io non sono spento e morto, qualcuno di voi deve capirlo, quando arrivano sconfitte mi brucia ma sono quanto posso dare ancora a questi colori».. «L’altro giorno non siamo riusciti a fare nulla di quello che avevamo preparato, c’era rammarico ma guardiamo avanti e domani voglio vedere una squadra con grande carattere e voglia di riscatto. Questa squadra può fare molto di più».. «Non voglio dire che ci spero, in questo momento devo dare tranquillità e serenità».. «Vediamo domani».. «Dobbiamo divertirci e lo abbiamo fatto a tratti negli ultimi mesi. Dobbiamo ritrovare la gioia di giocare».. «Non voglio fare paragoni con l’Inter, ma ricordate dove stavano in classifica il 27 dicembre scorso dopo la partita di Coppa Italia con noi. Dopo quella sconfitta, ci hanno messo mesi per rialzarli e ora guardateli. Le mazzate si sentono, serve tempo, ma non è tutto da buttare. Se vinciamo domani e il recupero col Genoa siamo in zona Champions. Continuiamo a credere a quello che facciamo, anche se a San Siro già sentiamo qualche fischio».. «Non è brillantissimo e gli arrivano pochi palloni, ma è la squadra che deve farlo rendere al massimo. Ma lui deve applaudire i compagni, dare prove di incoraggiamento e ne abbiamo parlato. Si deve innervosire di meno, sul rigore non dato a Castillejo con il Betis ha protestato troppo. Lui è un leader, una guida».. «Non devono giocare per me. Il problema non sono io a rischio, ma dobbiamo trovare i risultati. Poi, se devo mettere la mano sul fuoco ce la metto. Anzi, anche tutto il corpo con il rischio di scottarmi completamente».. «Posso mettere da parte tutto quello al quale credo tatticamente, ma voglio vedere 23 cani rabbiosi con voglia di riscatto».