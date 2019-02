Gattuso avvisa il Milan: «Contro l'Atalanta mettiamoci l'elmetto»

Una sfida Champions a Bergamo. Il Milan contro l’Atalanta è atteso alla prova del nove: «Domani dovremo metterci l’elmetto», scherza Rino Gattuso in conferenza.



Mentalità. «Noi vogliamo partire sempre forti, stiamo provando a fare qualcosa di nuovo. Fisicamente stiamo bene, bisogna capire bene cosa fare per metterli in difficoltà. Domani dovremo spendere tante energie, loro non si fermano mai. Servirà una partita importante a livello fisico e tecnico».



Calendario. «Non esistono partite facili. Le partite vanno giocate tutte. Pensiamo a domani adesso, che affrontiamo una grande squadra. Domani è molto importante, ma dobbiamo giocare con criterio e grande voglia, poi vediamo cosa succede».



Piatek e Zapata. «Piatek? Mi aspettavo un giocatore così. Non è uno che parla molto, parla sempre di gol e basta. È uno che mi dà l’impressione che si stufi nel riscaldamento prepartita, lui vuole giocare. Piatek e Zapata si assomigliano un po’. Domani dovremo stare molto attenti a Zapata».



Atalanta. «Solo loro fanno questo tipo di calcio, fanno grande pressione. È una squadra unica nel suo genere. In questo momento noi stiamo giocando bene, dobbiamo andare avanti così. È una partita importante, ma poi ci saranno tante altre partite. L'Atalanta può metterci in difficoltà, noi dovremo fare lo stesso».



Esperienza. «Queste partite ci devono aiutare a migliorare in termini di esperienza».



Partita. «Noi abbiamo la nostra idea e loro hanno loro. Dobbiamo farci trovare pronti, dovremo giocare bene tecnicamente e tenere botta. Loro arrivano in tanti in area di rigore. Dobbiamo fare bene entrambe le fasi».



Atteggiamento. «Domani ci vuole l'elmetto. L’Atalanta gioca un calcio molto fisico, ma sono anche molto tecnici. Dovremo fare una grande partita».

