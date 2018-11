Gattuso aspetta Calhanoglu per tenere vivo il sogno Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella situazione di emergenza che sta vivendo il Milan, Rino Gattuso si aspetta la gara della svolta da Calhanoglu. Lo impongono le qualità del turco e il numero di maglia, la 10, che porta sulle spalle. Non un numero qualsiasi. Nella storia dei rossoneri è stata indossata da grandi calciatori ed è per questo che il tecnico, che con parte di quei campioni ha condiviso la carriera, adesso si aspetta tantissimo da lui. Come era già successo ieri, anche stamattina Calhanoglu si è allenato in gruppo. Con lui anche Calabria e, salvo imprevisti, entrambi sembrano recuperati per la gara di domenica all’Olimpico contro la Lazio. La partita più importante di questa seconda parte del 2018. Uno scontro diretto per il quarto posto, distante un punto. Gattuso è orientato a puntare sul 3-4-3: Zapata (unico difensore centrale a disposizione) sarebbe affiancato da Calabria appunto e Rodriguez, che con la nazionale svizzera gioca spesso in quel ruolo. A centrocampo sugli esterni ci sarebbero uno tra Abate e Borini a destra e Laxalt a sinistra. Kessie e Bakayoko i due mediani; tridente con Suso e Calhanoglu a supportare Cutrone. Mai come in questo periodo, oltre alle invenzioni dell’esterno spagnolo, servono anche quelle del turco. Gattuso si aspetta tantissimo da lui per battere la Lazio e continuare a cullare il sogno Champions.