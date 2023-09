Gatti passa indietro ma Szczesny non è in porta, il clamoroso autogol del difensore della Juve contro il Sassuolo

Il Sassuolo cala il poker. I neroverdi battono per 4-2 la Juventus al termine di una partita equilibrata e aperta, con occasioni da una parte e dall'altra, ma decisa dagli episodi. Ed è proprio un episodio a chiudere il conto nel match del Mapei Stadium.

In pieno recupero, al 95', mentre tutta la Juventus è in avanti per cercare l'ultimo disperato assalto alla porta del Sassuolo, Szczesny, altro eroe in negativo della serata bianconera, recupera un pallone sulla fascia sinistra e avanza palla al piede.

Milan, stavolta ci pensa Leao: 1-0 al Verona e aggancio all'Inter in classifica

Il portiere polacco decide quindi di cambiare fronte di gioco e serve Gatti con un passaggio rasoterra sulla destra, quello che succede poi ha però del clamoroso.

Il difensore, invece di cercare un lancio lungo in avanti, decide di restituire palla al proprio portiere, dimenticando però che i pali bianconeri siano completamente sguarniti e che Szczesny sia fuori posizione.

L’AUTOGOL DI FEDERICO GATTI È DA SCHERZI A PARTE pic.twitter.com/gsZ0LL9ste — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 23, 2023

Il piatto destro dell'ex Frosinone è veloce e preciso, e si infila inesorabile nell'angolino sinistro della porta della Juventus, fissando il risultato sul 4-2 tra l'incredulità dei tifosi bianconeri e di Max Allegri, che deve così incassare la prima sconfitta del suo campionato.