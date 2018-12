Atalanta, Gasperini: «Affronteremo i più forti e dobbiamo giocare al massimo»

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi auguro che Ronaldo giochi per il pubblico: è un'attrattiva unica. È chiaro che tecnicamente per noi rappresenta un pericolo, ma la Juve ha tantissimi grandi giocatori per sostituirlo». Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro la Juve-rullo compressore, parla di CR7 che, per Allegri, partirà dalla panchina contro la 'suà Atalanta. L'allenatore dei bergamaschi auspica la presenza in campo del portoghese, ma chissà fino a che punto. Gasperini, nella marcia di avvicinamento alla Juve, ha altri problemi: De Roon è infortiunato, Toloi e Palomino squalificati; Pessina è in vantaggio su Pasalic per fare reparto con Freuler a centrocampo; Masiello, al rientro da titolare, con Mancini e Djimsiti completerà la difesa. «Anche se abbiamo avuto alti e bassi, certe partite avremmo potuto indirizzarle altrimenti - spiega Gasperini, a Sky sport - ho la sensazione che la squadra abbia globalmente giocato molto bene e col giusto spirito; in un campionato equilibrato, la classifica cambia settimana dopo settimana pur restando molto corta». «Domani affronteremo i più forti, il pubblico può fare la differenza - le parole del tecnico nerazzurro -. Il 'Boxing day'? È la prima volta che in Italia si giocano partite a Santo Stefano, speriamo sia utile per vedere bambini e famiglie allo stadio. Ci attendono un pubblico eccezionale e lo stadio pieno, faremo di tutto per onorare l'impegno. Non avremo tre giocatori fondamentali, ma la capolista si affronta al meglio».