Atalanta, Gasperini: «L'Inter è un tabù da sfatare per me e per l'Atalanta»

Una prova di maturità, ma non dite ache domani l'a San Siro respirerà aria di: «La dimensione dell', da quando Spalletti l'ha presa in mano quando era fuori dalle coppe, è di stare nella zona Champions. Noi siamo dentro la zona Europa. Cinque punti di distanza non sono pochi».Il tecnico nerazzurro, a -1 dal quarto posto del, che ha gli scontri diretti a favore, tiene i piedi per terra: «Pensavo di poter tirare le somme dopo la partita col, ma forse non lo potrò fare nemmeno dopo la sfida di domani - ragiona il tecnico nerazzurro -. La classifica, già così, è molto buona. L'incertezza deriva da un campionato interessante e avvincente, con molte squadre ancora in bilico e in corsa per più obiettivi: anche chi fa la corsa per la salvezza dà del filo da torcere ad avversari più quotati. Otto giornate alla fine, ballano 24 punti in palio: inutili fare tabelle o guardarsi avanti e indietro».Di sicuro i bergamaschi dovranno fare a meno della loro puntadi diamante, squalificato: «Senzal'unica certezza è che si gioca in undici. La formazione non la do, le soluzioni alternative ci sono. Posso dirvi che non c'è, ma sono quaranta giorni che manca e nessuno se ne accorge - prosegue Gasperini -. È chiaro che l'assenza di una prima punta pesa di più, perché non esistono altri con le stesse caratteristiche., a esempio, non è un centravanti». Il gambiano non sembra il sostituto ideale, mentredietropare la scelta più scontata. Senza escludere il tridente alzando a destra: «Una su tre o quattro la imbroccate - scherza il Gasp davanti ai giornalisti -. Magari troviamo una soluzione diversa e mai sperimentata che ci porta il risultato».Sull'avversario, poche parole: «L'è la terza forza del campionato, spesso è stata molto vicino alsalvo vivere un momento di flessione. Una squadra prestigiosa da affrontare in una cornice di pubblico molto suggestiva. E un tabù da sfatare: io da allenatore non ci ho mai vinto a San Siro, l'Atalanta non ci vince da anni (23 marzo 2014, 2-1 con doppietta di Bonaventura, Colantuono in panchina, ndr). Due stagioni fa perdemmo 7-1 rimontando poi fino al quarto posto, ma preferisco evitare la cabala...». Ultima battuta sulle prospettive a Zingonia e dintorni: «Inquesto momento anche il campionato appare una via alla qualificazione europea, mentre dopo la semifinale di andata dia Firenze a fine febbraio sembrava fosse quella la strada preferenziale».