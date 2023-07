Il paradosso di Galtier: arrestato per discriminazione religiosa, ma con un possibile futuro in Arabia

Il futuro di Christophe Galitier potrebbe essere in Arabia. Stando a quanto riporta Marca infatti, l'ormai ex tecnico del Paris Saint-Germain, candidato anche alla panchina del Napoli prima della nomina di Rudi Garcia, avrebbe ricevuto una ricca offerta da diversi club sauditi e starebbe quindi riflettendo sul proprio futuro. Fin qui nessuna notizia, se non fosse che poche settimane fa l'ex Nizza è stato arrestato per sospetta discriminazione razziale e religiosa.

La vicenda risale alla stagione 2021-22 quando, durante il suo soggiorno in Costa Azzurra, avrebbe inviato una mail alla società lamentandosi della presenza di numerosi giocatori neri e musulmani, dichiarando esplicitamente il proprio desiderio di «cambiare in profondità la squadra, specificando anche di voler limitare il più possibile il numero di giocatori musulmani». Galtier aveva smentito con forza le accuse ma, in ogni caso, viste le indagini ancora in corso, un suo arrivo in Arabia sarebbe un evidente paradosso.