Monza, Adriano Galliani ricoverato per Covid

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è ricoverato da qualche giorno in ospedale in via precauzionale. Lo storico dirigente del Milan, risultato positivo al Covid-19 il 26 febbraio sarebbe comunque in buone condizioni e il ricovero sarebbe frutto del consiglio dei suoi medici di fiducia per monitorare meglio la sua situazione.

Dopo una vita intera Galliani al Milan al fianco di Silvio Berlusconi - con cui ha vinto cinque volte la Champions League - è ripartito con l'ex Premier proprio dal Monza, che dopo aver vinto lo scorso anno il campionato di Serie C, punta alla promozione in A. Al momento è secondo in classifica a soli tre punti dall'Empoli capolista.

Ultimo aggiornamento: 17:37

