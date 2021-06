Galles-Svizzera, le probabili formazioni: Bale e Ramsey per Giggs, Petkovic con Shaqiri

La seconda partita degli Europei 2021 si terrà al Baku Olympic Stadium in Azerbaigian, e vedrà contrapposte il Galles e la Svizzera, compagne di viaggio nella prima fase del torneo di Italia e Turchia, ieri impegnate nel match inaugurale.

Il Galles dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con un tridente offensivo in cui Gareth Bale sarà affiancato da James e Wilson. Il centrocampo sarà guidato dallo juventino Aron Ramsey, mentre fra i pali ci sarà con ottime probabilità Ward e non Hennessey, con cui è stato in ballottaggio per tutto il prepartita.

APPROFONDIMENTI CALCIO Italia-Turchia, il gatto Achille aveva predetto la vittoria LE ROSE DI EURO 2020 Foto LE ROSE DI EURO 2020 La rosa del Galles LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone A: la rosa della Svizzera ROMA Video

Italia-Turchia, il gatto Achille aveva predetto la vittoria: chi è il felino (oracolo) che indovina sempre

Petkovic invece non ha sciolto ancora tutti i dubbi riguardo l'11 della Svizzera che scenderà in campo alle 15, ma tutto lascia pensare ad un 3-4-1-2 con Shaquiri a fare da supporto alle due punte, Seferovic e Embolo. A centrocampo sicuro di una maglia da titolare il Gunner Xhaka, nel mirino della Roma in questo calciomercato estivo. L'atalantino Freuler potrebbe partire dalla panchina, mentre Ricardo Rodriguez dovrebbe prendere posto nei tre di dietro come centrosinistra nella difesa a tre. Ecco le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Galles (3-4-3): Ward; N. Williams, Rodon, Mepham; Allen, Ramsey, Ampadu, Davies; James, Bale, Wilson.

A disp: Hennesey, A. Davies; Lawrence, Gunter, Norrington-Davies, Cabango; Morrell, Smith, J. Williams, Levitt, Colwill, Brooks; Moore, Roberts, Daniel James. All. Ryan Giggs.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi; Zuber, Zakaria, Xhaka, Mbabu; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Lotomba, Omeragic, Schar, Widmer; Fernandez, Freuler, Sow, Fassnacht, Vargas; Mehmedi, Gavranovic. All. Vladimir Petković.