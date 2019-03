© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Gallaccio, attaccante classe 1986, ha segnato in carriera tanti gol in diverse categorie. Mai, però, gli era capitato di farne cinque tutti insieme: è accaduto oggi, nel match che il Palestrina ha vinto 5-3 contro il Giardinetti in una gara tra l’altro non banale, visto che ci si giocava un pezzo di play off. «Una partita speciale che ricorderò a lungo, ma che conta soprattutto per i tre punti conquistati dalla squadra» dice Gallaccio sfoggiando la consueta umiltà che lo ha caratterizzato per tutta la carriera.«Il gol più bello? Il primo, realizzato al volo di sinistro che non è nemmeno il mio piede. Ma devo ringraziare i compagni che hanno lavorato per mettermi nelle condizioni di fare questa impresa personale». L’ex attaccante della Valle del Tevere ha segnato 14 gol (più uno in Coppa) da quando a dicembre è arrivato al Palestrina dalla Valle del Tevere. «Non avrei mai lasciato il club di Forano dove stavo benissimo se non ci fosse stata una possibilità speciale. E il rapporto che ho con la famiglia Cristofari lo è: sono stato tre anni a Palestrina in passato, realizzando anche 26 reti in serie D e legando tantissimo con questo ambiente. Sono felice di essere qui».A suon di gol, Gallaccio sta cercando di portare il Palestrina al secondo posto. «Quello è il nostro obiettivo, ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e dare il massimo in ogni singola partita da qui alla fine della stagione. Purtroppo dopo la sosta di Natale abbiamo buttato due mesi di campionato: sono convinto che se mister Di Loreto fosse arrivato prima qui, ora avremmo potuto giocarci la prima posizione con la Tivoli».