Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi: «Simone doveva cambiare per la sua carriera anche se io morivo dentro»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 15:05

A tre mesi dal trasferimento da Roma a Milano, e dalla Lazio all'Inter, la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, parla a "Chi" della scelta presa dall'allenatore piacentino di abbandonare i biancocelesti per una nuova avventura: «L'Inter? Simone doveva cambiare per la sua carriera, che viene prima di tutto. Anche se dentro stavo morendo, non mi sono tirata indietro: ho cercato di dargli tutta la forza possibile, tutto il mio appoggio. Mai gli avrei fatto pesare nulla, piuttosto ho pianto di nascosto».

Lucariello: «Avrò nostalgia di Roma, ma i cambiamenti fanno bene»

«I cambiamenti fanno bene, poi Simone ha preso una casa molto accogliente perché sa che avrò nostalgia - prosegue Lucariello -. A Roma abitavamo ai Parioli e dovevo prendere la macchina per comprare qualsiasi cosa, qui siamo in zona Brera: scendo a piedi e trovo il macellaio, il fruttivendolo, molte boutique carine. Questo mi piace moltissimo».



Ma la moglie del mister nerazzurro racconta anche come vive le gare: «Io ogni partita la vivo come un esame. Non le dico in che stato d'animo le guardo: piena di ansia e con gli occhi lucidi! Contro il Verona nel primo tempo perdevamo 1-0. Lorenzo (il primo figlio avuto con Inzaghi, ndr) accanto a me era in lacrime, io agitatissima! Per fortuna poi abbiamo vinto. Il lavoro di Simone per me è molto coinvolgente», conclude.