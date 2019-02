Gagliarducci non è più l'allenatore del Pomezia

SSD Pomezia Calcio comunica che, a far data da oggi, giovedì 14 febbraio 2019, Cristiano Gagliarducci non è più il tecnico della prima squadra. La decisione di separare le strade è giunta nella tarda serata di ieri, al termine di una lunga riunione,ed è stata assunta in prima persona dal patron Alessio Bizzaglia. A Cristiano vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con massima professionalità nelle ultime due stagioni ed i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni. La stima e l'affetto nei confronti dell'Uomo, prima ancora che del professionista, rimangonoimmutate e nulla potrà scalfirle. Contestualmente, SSD Pomezia Calcio fa sapere che il nuovo allenatore sarà Andrea Bussi, il quale lascerà il timone della formazione Under 17 per dedicarsi unicamente alla prima squadra .Specifichiamo inoltre che non si tratta di una soluzione pro-tempore: Bussi sarà il tecnico delPomezia a tempo indeterminato e sarà affiancato, in qualità di vice, da Fabrizio Paris. Ad entrambi vanno gli auguri di buon lavoro in vista di un finale di stagione che ci auguriamoforiero di grandi soddisfazioni".

Ultimo aggiornamento: 19:07

