Gaeta, ufficiale il ritorno di Mastroianni

Tramite un comunicato ufficiale, il Gaeta 2010 ha annunciato il ritorno del difensore Mattia Mastroianni.

Ecco la nota ufficiale del club: «Torna a casa, dopo una breve esperienza in Serie D al Gladiator, Mattia Mastroianni. La stima reciproca e gli ottimi rapporti tra le due parti hanno fatto la differenza per suggellare il gradito ritorno del difensore centrale. E così "Mastro" vestirà i colori biancorossi anche nella prossima stagione di Eccellenza, dopo aver contribuito a raggiungerla. Si ringrazia la società Gladiator per la collaborazione amichevole nella trattativa».

