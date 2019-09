© RIPRODUZIONE RISERVATA

La terza affermazione nel giro di una settimana (Sabaudia, Terracina e domenica scorsa contro l’Atletico Cervaro) ha confermato i progressi di crescita del Gaeta a sei giorni dall’esordio in campionato sul terreno del Campus Eur. Contro i ciociari a segno il tandem offensivo composto da Marciano e Aquilani, già in ottima sintonia, mentre era assente la coppia di difensori titolare Celli-Mastroianni. Il tecnico Francesco Gesmundo è stato costretto a rivedere i piani di formazione scegliendo soluzioni d’emergenza.«Ormai ci siamo – analizza il bomber di Itri Antonio Marciano – Siamo vogliosi di fare bene quest’anno. La società ha costruito un organico molto forte che vuole puntare in alto. Non nascondiamo le nostre ambizioni. La salvezza sarà il primo passo, ma certamente possiamo giocarcela con chiunque. Conteranno molto le motivazioni». Domani 3 settembre alle 18.30 in un noto locale cittadino saranno presentate la squadra e le nuove divise di gara (casa e trasferta). «Per la città di Gaeta è importante tornare a far parte del calcio che conta – afferma il presidente Marco Crocco - Credo che la vicinanza alla squadra dei tifosi gaetani debba partire proprio da questo genere di eventi».