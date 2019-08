© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico De Santis è uno dei volti nuovi dell’ambiziosa Asd Gaeta. Ha ritrovato quest’anno il tecnico Francesco Gesmundo dopo le belle avventure vissute con la maglia del Latina Scalo Sermoneta e anche i suoi compagni Matteo Viscusi, Federico Celli, Emanuele Spirito e Stefano Aquilani. Federico sarà uno dei perni del centrocampo biancorosso, un ragazzo che nonostante sia ancora giovane (è del ’92) ha sempre dimostrato in questi ultimi anni di essere un leader dentro e fuori dal campo. Ex capitano nerazzurro, la passata stagione è stato tra i protagonisti con la maglia del Pomezia, arrivando fino alla finale dei play-off nazionali di Eccellenza con il Mestre. Si sta rivelando in questi anni uno dei giocatori di spessore, un leader silenzioso, bravo ad unire le due fasi di costruzione e di interdizione senza disdegnare qualche spunto offensivo. È andato a rinforzare la linea nevralgica gaetana che già contava sui riconfermati Gennaro Vitale e Samuele Leccese e con loro si sta allenando anche il formiano Andrea Mallardi.«Gaeta è una piazza che non ha bisogno di presentazioni, ha sempre vissuto il calcio in maniera differente rispetto alle altre. Ci siamo sentiti subito a casa – spiega il centrocampista De Santis – Le sensazioni sono molto positive. Arrivo in un gruppo già molto forte e spero di contribuire a dare una grossa mano alla causa». Sicuramente una decisione maturata anche dalla conoscenza con Gesmundo? «Con il mister ci conosciamo bene. E’ una persona che cura ogni minimo particolare, con lui abbiamo fatto due ottime stagioni a Sermoneta. Spero che riusciremo a fare belle cose anche a Gaeta. Ci siamo prefissati degli obiettivi nello spogliatoio e sono fermamente convinto che con questo gruppo ci potremo togliere diverse soddisfazioni». Come procede la preparazione? «Sono otto giorni che stiamo lavorando duro, ma sono importanti per mettere benzina e fiato per arrivare pronti e in forma per l’inizio del campionato previsto l’8 settembre. Massimo impegno, testa bassa e pedalare».