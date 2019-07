Gaeta, Crocco: “Importanti i tifosi"

L'ingegnere Marco Crocco è diventato presidente del Gaeta lo scorso 3 luglio, un ruolo decisamente rilevante e al contempo impegnativo. 43 anni, gaetano doc, marito e padre di due figlie, impegnato nel campo dell’edilizia sia al livello locale che nazionale. "Mi accingo a svolgere un ruolo importante in una società già esistente che si è voluta dare una nuova denominazione. Prendere il testimone del mio predecessore sarà, al tempo stesso, un onore e un onere. Sotto la guida dell’amico Paolo Ciccariello sono stati raggiunti traguardi ragguardevoli, portando avanti un progetto sportivo di alto pregio. Il mio impegno sarà profuso per dare continuità al lavoro già svolto, provando a fare sempre meglio con idee nuove che possano dare ancora più lustro alla città di Gaeta e alla sua squadra di calcio. Mi auguro di vedere tanti tifosi allo stadio, che possano fare la differenza incitando la squadra con il proprio calore ed essere il nostro dodicesimo uomo in campo”.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA